AI चिप्स खरीदने के लिए स्पेस-X जुटाएगी 3,900 अरब रुपये

एनवीडिया AI चिप्स खरीदने के लिए स्पेस-X जुटाएगी 3,900 अरब रुपये, कौन-कौन करेगा निवेश?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:10 am Oct 07, 202609:10 am

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने एनवीडिया के AI चिप्स खरीदने के लिए 40 अरब डॉलर (लगभग 3,900 अरब रुपये) जुटाने की योजना बनाई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एसेट मैनेजर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इस फंडिंग की अगुवाई करेगा। स्पेस-X करीब 10 अरब डॉलर का बैंक लोन और 30 अरब डॉलर का निवेश-ग्रेड कर्ज जुटाने पर विचार कर रही है। इस पैसे का इस्तेमाल एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स खरीदने में किया जाएगा।