स्पेस-X का IPO जल्द होगा लॉन्च, 7,000 अरब रुपये जुटाने की है योजना

रकम

कितनी रकम जुटाने की योजना?

रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेस-X इस IPO के जरिए 75 अरब डॉलर (लगभग 7,000 अरब रुपये) से ज्यादा की रकम जुटाने की योजना बना रही है। हालांकि, पहले कुछ रिपोर्ट में यह अनुमान 50 अरब डॉलर तक बताया गया था। कंपनी की वैल्यू भी इस कदम के बाद काफी बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि यह IPO दुनिया के सबसे बड़े ऑफर में से एक बन सकता है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश का दायरा और बढ़ सकता है।