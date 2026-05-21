स्पेस-X ने सबसे बड़े IPO के लिए किया आवेदन, 7,300 अरब रुपये जुटाने की तैयारी

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने दुनिया के सबसे बड़े IPO के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी 75 अरब डॉलर (लगभग 7,300 अरब रुपये) जुटाने की तैयारी में है। इसकी संभावित मूल्यांकन 2 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 190 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा बताई जा रही है। अगर यह IPO सफल रहता है, तो यह सऊदी अरामको के 29.4 अरब डॉलर वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। कंपनी ने नैस्डैक पर SPCX नाम से लिस्टिंग की योजना बनाई है।

नुकसान कंपनी को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान स्पेस-X की फाइलिंग के अनुसार, 2026 की पहली तिमाही में कंपनी को 4.28 अरब डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ। इसी दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू 4.69 अरब डॉलर रहा। कंपनी ने स्पेस प्रोजेक्ट, सैटेलाइट इंटरनेट और AI तकनीक पर भारी निवेश किया है। वहीं, 2025 में कंपनी का कुल रेवेन्यू बढ़कर 18.7 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि, बड़े निवेश और नए प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी के खर्च और नुकसान दोनों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है।

नियंत्रण मस्क के पास रहेगा पूरा नियंत्रण फाइलिंग में बताया गया कि मस्क के पास कंपनी की 85 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग पावर बनी रहेगी। उनके पास क्लास B शेयरों का बड़ा हिस्सा है, जिनमें ज्यादा वोटिंग अधिकार दिए गए हैं। इससे IPO के बाद भी कंपनी का नियंत्रण उनके हाथ में ही रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली जैसे बड़े बैंक इस IPO को संभाल रहे हैं। वहीं, रिटेल निवेशकों को भी इस लिस्टिंग में हिस्सा लेने का मौका दिया जा सकता है।

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दांव स्टारलिंक और AI कारोबार पर बड़ा दांव स्पेस-X अब अपने स्टारलिंक इंटरनेट और AI कारोबार को तेजी से बढ़ाने में जुटी है। कंपनी के स्टारलिंक ग्राहकों की संख्या 2023 के 23 लाख से बढ़कर 2025 में करीब 89 लाख पहुंच गई है। इससे कंपनी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, AI कारोबार में कंपनी को पिछले साल 6.36 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मस्क का मानना है कि भविष्य में अंतरिक्ष डाटा सेंटर बनाकर AI सिस्टम को सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है।

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