सोनोस ने फिर की छंटनी, 3 प्रतिशत कर्मचारियों की गई नौकरी

वजह

क्यों की गई कर्मचारियों की छंटनी?

सोनोस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टॉम कॉनराड ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि कंपनी को तेजी से बदलते बाजार के हिसाब से ज्यादा चुस्त बनाना जरूरी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक बैठकों में समय बिताने के बजाय तेजी से फैसले लेने और नए प्रोटोटाइप तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कंपनी का मानना है कि नई संरचना से प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज होगा और ग्राहकों तक बेहतर सेवाएं जल्दी पहुंच सकेंगी।