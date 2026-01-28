सॉफ्टबैंक करेगी OpenAI में 2,700 अरब रुपये तक का अतिरिक्त निवेश

AI की दौड़ में सॉफ्टबैंक की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन ने OpenAI में अपना पूरा निवेश कर दिया है। दिसंबर में उसने घोषणा की कि उसने AI कंपनी में 41 अरब डॉलर (करीब 3,690 अरब रुपये) का निवेश किया है, जिससे उसे 11 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई। गूगल से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते OpenAI को अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने की बढ़ती लागत से जूझना पड़ रहा है।

स्टारगेट

स्टारगेट प्रोजेक्ट में दोनों कंपनियां करेंगी निवेश

रॉयटर्स ने पिछले महीने बताया था कि मासायोशी पिछले निवेश के लिए धनराशि जुटाने में जुटे हुए थे, जिसके कारण सॉफ्टबैंक के विजन फंड में अन्य अधिकांश सौदों की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। OpenAI और सॉफ्टबैंक दोनों ही स्टारगेट में निवेशक हैं, जो प्रशिक्षण और AI डाटा सेंटर बनाने की 500 अरब डॉलर (करीब 45,000 अरब रुपये) की पहल है। यह प्रोजेक्ट AI के क्षेत्र में चीन से आगे रहने की अमेरिकी सरकार की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।