OpenAI में 11 प्रतिशत हुई सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी, 3,700 अरब रुपये तक पहुंचा निवेश

जापानी टेक निवेशक सॉफ्टबैंक का OpenAI में निवेश अब लगभग 41 अरब डॉलर (लगभग 3,700 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। दूसरे चरण का निवेश पूरा होने के बाद OpenAI में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत हो गई है। यह निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सॉफ्टबैंक की अब तक की सबसे बड़ी और अहम हिस्सेदारी मानी जा रही है, जिससे कंपनी की AI रणनीति और मजबूत हुई है।

AI AI की ओर मासायोशी सोन का फोकस सॉफ्टबैंक के फाउंडर मासायोशी सोन ने पहले हुए निवेशों में उतार-चढ़ाव देखने के बाद अब पूरी तरह AI पर दांव लगाया है। कंपनी ने अप्रैल में OpenAI में 40 अरब डॉलर तक निवेश की योजना घोषित की थी, जिसमें से 22.5 अरब डॉलर का दूसरा चरण अब पूरा हो चुका है। सॉफ्टबैंक का मानना है कि AI आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा और इसमें बड़ा मुनाफा छिपा है।

AGI निवेश का बंटवारा और AGI पर भरोसा कुल 41 अरब डॉलर के निवेश में सॉफ्टबैंक के विजन फंड से करीब 30 अरब डॉलर (लगभग 2,700 अरब रुपये) और अन्य को-इन्वेस्टर्स से लगभग 11 अरब डॉलर (लगभग 990 अरब रुपये) शामिल हैं। मासायोशी सोन ने कहा कि वे OpenAI के उस विजन से सहमत हैं, जिसमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) से पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। AGI को AI का अगला और सबसे उन्नत चरण माना जाता है।

