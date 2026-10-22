सॉफ्टबैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट

सॉफ्टबैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट, उच्चतम स्तर से 50 प्रतिशत नीचे आया बाजार मूल्यांकन

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:09 pm Oct 22, 202606:09 pm

क्या है खबर?

जापान की बड़ी निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक की बाजार कीमत जून में बने अपने सबसे ऊंचे स्तर से करीब आधी रह गई है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट के बीच गुरुवार को भी 6.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। साथ ही कंपनी का बाजार मूल्य घटकर करीब 24.7 लाख करोड़ येन (लगभग 15 लाख करोड़ रुपये) रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश और बढ़ते कर्ज को लेकर निवेशकों की चिंता इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।