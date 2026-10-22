सॉफ्टबैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट, उच्चतम स्तर से 50 प्रतिशत नीचे आया बाजार मूल्यांकन
क्या है खबर?
जापान की बड़ी निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक की बाजार कीमत जून में बने अपने सबसे ऊंचे स्तर से करीब आधी रह गई है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट के बीच गुरुवार को भी 6.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। साथ ही कंपनी का बाजार मूल्य घटकर करीब 24.7 लाख करोड़ येन (लगभग 15 लाख करोड़ रुपये) रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश और बढ़ते कर्ज को लेकर निवेशकों की चिंता इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
चिंता
AI में भारी निवेश और बढ़ते कर्ज से चिंता
सॉफ्टबैंक ने AI से जुड़े कारोबार में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है।
इन निवेशों के लिए कंपनी काफी हद तक कर्ज पर निर्भर है। अब उधार लेने की लागत बढ़ने से निवेशकों को चिंता है कि कंपनी अपने निवेश से कितना फायदा कमा पाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर AI कारोबार की बढ़त धीमी पड़ती है, तो सॉफ्टबैंक के निवेश का मूल्य घट सकता है और भविष्य में पैसा जुटाना भी महंगा हो सकता है।
आर्थिक स्थिति
AI कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर बढ़ी नजर
AI क्षेत्र में बढ़ते खर्च और कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर दुनियाभर के निवेशक सतर्क हो गए हैं।
अमेरिकी क्लाउड सेवा कंपनी कोरवीव के बॉन्ड की कीमतों में गिरावट ने भी इस चिंता को बढ़ाया है। सॉफ्टबैंक के कर्ज का भुगतान न होने के जोखिम के खिलाफ सुरक्षा खरीदना भी महंगा हुआ है।
कंपनी के शेयर इस महीने अब तक 30 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं और जापान के प्रमुख शेयर बाजार में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है।
निवेश
OpenAI में भी बड़ा निवेश
सॉफ्टबैंक ने AI कंपनी OpenAI में करीब 65 अरब डॉलर का निवेश किया है।
हालांकि, OpenAI को अब चीन की ऐसी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, जो कम कीमत पर मिलते-जुलते प्रदर्शन वाले AI मॉडल पेश कर रही हैं।
सितंबर में सॉफ्टबैंक ने अपने AI निवेश की योजनाओं के लिए बॉन्ड बेचकर 11.1 अरब डॉलर जुटाए थे।
कंपनी के संस्थापक मासायोशी सोन AI कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ता कर्ज चिंता का विषय बना हुआ है।