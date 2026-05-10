साबुन और बिस्कुट जैसे रोजमर्रा के सामान हो सकते हैं महंगे, FMCG कंपनियां बढ़ाएंगी कीमत

देश में साबुन, बिस्कुट, पैकेज्ड फूड, ड्रिंक्स और दूसरे रोजमर्रा के सामान जल्द महंगे हो सकते हैं। बड़ी FMCG कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि बढ़ती लागत की वजह से कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमत , पैकेजिंग खर्च और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च से दबाव बढ़ रहा है। कई कंपनियां पहले ही 3-5 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ा चुकी हैं। अब आने वाले महीनों में ग्राहकों पर और असर पड़ सकता है।

वजह बढ़ती लागत बनी बड़ी वजह कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों से लागत लगातार बढ़ रही है। डाबर ने बताया कि इस साल उसे करीब 10 प्रतिशत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ब्रिटानिया ने फ्यूल और पैकेजिंग खर्च में लगभग 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कही है। कई कंपनियां बड़े पैक की कीमत बढ़ाने और छोटे पैक का वजन कम करने की तैयारी में हैं, ताकि बाजार में कम कीमत वाले पैक बनाए रखे जा सकें।

आकार घट सकता है छोटे पैक का आकार HUL, पिडिलाइट और मैरिको जैसी कंपनियों ने भी लागत बढ़ने की बात कही है। कंपनियां कीमतें बढ़ाने के साथ कुछ प्रोडक्ट्स का ग्रामेज घटाने पर भी काम कर रही हैं। कई कंपनियां 5, 10 और 15 रुपये वाले छोटे पैक को बनाए रखने के लिए कम मात्रा देने का रास्ता अपना सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल, LPG, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च तेजी से बढ़ा है, जिसका असर अब सीधे बाजार में दिख सकता है।

Advertisement