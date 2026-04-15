स्नैप में बड़ी छंटनी का ऐलान, 1,000 कर्मचारियों को निकलेगी कंपनी

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। कंपनी ने करीब 1,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है, जो इसके कुल कर्मचारियों का लगभग 16 प्रतिशत है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा खाली पद भी खत्म किए जाएंगे। इस कदम का मकसद खर्च कम करना और कंपनी के कामकाज को ज्यादा तेज और बेहतर बनाना बताया जा रहा है।

विभाग किन विभागों पर पड़ेगा असर? इस छंटनी का असर कंपनी के कई हिस्सों पर पड़ने की उम्मीद है। खासतौर पर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और कुछ कॉर्पोरेट टीमों में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी अपनी संरचना को सरल बनाना चाहती है ताकि कम संसाधनों में ज्यादा काम हो सके। इसके अलावा, कुछ पुराने और कम जरूरी प्रोजेक्ट्स को भी कम किया जा सकता है, जिससे टीमों का आकार छोटा किया जा रहा है और काम को ज्यादा फोकस्ड बनाया जा रहा है।

कोशिश तेजी से खर्च घटाने की कोशिश इस फैसले के पीछे मुख्य वजह खर्च में कटौती और बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश है। कंपनी साल के दूसरे हिस्से तक करीब 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,700 करोड़ रुपये) की बचत करना चाहती है। छंटनी प्रक्रिया में 9.5-13 करोड़ डॉलर (लगभग 890-1,200 करोड़ रुपये) तक खर्च आने का अनुमान है, जो कर्मचारियों को दिए जाने वाले मुआवजे में जाएगा। इरेनिक कैपिटल मैनेजमेंट जैसे निवेशकों का दबाव भी इस फैसले की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।

Advertisement