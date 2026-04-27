स्काईहॉप जल्द ही लक्ष्यद्वीप में सी-प्लेन सर्विस शुरू करेगी

स्काईहॉप को DGCA से मिली वाणिज्यिक सी-प्लेन सर्विस शुरू करने की मंजूरी

क्या है खबर?

स्काईहॉप एविएशन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) प्राप्त हो गया है। इससे भारत में वाणिज्यिक सी-प्लेन सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह प्रमाणन अप्रैल की शुरुआत में उत्तराखंड के गंगा बैराज और टिहरी झील समेत कई जगह की गई परीक्षण उड़ानों के बाद प्राप्त हुआ है। कंपनी का लक्ष्य समुद्री विमानों के संचालन के माध्यम से उन स्थानों को जोड़ना है, जहां हवाई संपर्क कम और पहुंचना मुश्किल है।