वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं, जानिए भारत में बढ़े या घटे

वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं, जानिए भारत में बढ़े या घटे
क्या है खबर?
कॉमेक्स मार्केट एक्सचेंज (Comex) पर 7 जनवरी को चांदी का हाजिर भाव सर्वकालिक उच्च स्तर 82.585 डॉलर/औंस (करीब 2.61 लाख रुपये/किग्रा) पर पहुंच गया, जो एक सप्ताह में 14.09 प्रतिशत की वृद्धि है। दूसरी तरफ सोने का हाजिर भाव 4,477 डॉलर/औंस (करीब 1.29 लाख रुपये/10 ग्राम) से थोड़ा ऊपर था, जो पिछले बंद भाव से 0.43 प्रतिशत की गिरावट है। हाजिर भाव 26 दिसंबर, 2025 को 4,546 डॉलर/औंस (करीब 1.31 लाख रुपये/10 ग्राम) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
घरेलू बाजार
घरेलू बाजार में दामों पर पड़ा यह असर
घरेलू बाजार में MCX पर 999 शुद्धता वाली चांदी का वायदा भाव बुधवार को 2.57 लाख रुपये/किग्रा पर खुला, जो पिछले बंद भाव 2.58 लाख रुपये से 0.62 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कीमती सफेद धातु का भाव इससे पहले 6 जनवरी, 2025 को 2.59 लाख रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। दूसरी तरफ 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 1.38 लाख रुपये/10 ग्राम पर खुला। यह पिछले बंद भाव से 0.49 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।
कारण
कीमत बढ़ने की ये हैं वजह
ऑगमोंट बुलियन की 6 जनवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि फेड सदस्यों की नरम टिप्पणियों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ने और वेनेजुएला में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की मांग में उछाल आया। वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ गया, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में धातुओं की मांग में वृद्धि हुई है।