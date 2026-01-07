वैश्विक स्तर पर आज चांदी की कीमतों में उछाल आया है

वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं, जानिए भारत में बढ़े या घटे

क्या है खबर?

कॉमेक्स मार्केट एक्सचेंज (Comex) पर 7 जनवरी को चांदी का हाजिर भाव सर्वकालिक उच्च स्तर 82.585 डॉलर/औंस (करीब 2.61 लाख रुपये/किग्रा) पर पहुंच गया, जो एक सप्ताह में 14.09 प्रतिशत की वृद्धि है। दूसरी तरफ सोने का हाजिर भाव 4,477 डॉलर/औंस (करीब 1.29 लाख रुपये/10 ग्राम) से थोड़ा ऊपर था, जो पिछले बंद भाव से 0.43 प्रतिशत की गिरावट है। हाजिर भाव 26 दिसंबर, 2025 को 4,546 डॉलर/औंस (करीब 1.31 लाख रुपये/10 ग्राम) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।