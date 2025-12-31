चांदी की कीमत साल के आखिरी दिन 6 प्रतिशत हुई कम, क्या है गिरावट की वजह? 

चांदी की कीमतों में आज (31 दिसंबर) साल के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को MCX पर चांदी करीब 6 प्रतिशत गिरकर 2,35,952 प्रति किलो पर खुली। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद 2025 चांदी के लिए ऐतिहासिक साल रहा है। पूरे साल में चांदी ने लगभग 160 प्रतिशत की तेज बढ़त दर्ज की है। निवेशकों के लिए यह साल शानदार रिटर्न देने वाला साबित हुआ है।

मुनाफावसूली मुनाफावसूली से बढ़ा दबाव चांदी में आज दिख रही गिरावट की एक बड़ी वजह मुनाफावसूली है। बीते दिनों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया। दिसंबर महीने में कीमती धातुओं में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। तेजी के बाद आई यह बिकवाली स्वाभाविक मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी तेज रैली के बाद कुछ समय के लिए दबाव बनना सामान्य प्रक्रिया है।

बाजार ग्लोबल बाजारों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी का असर भी चांदी पर पड़ा है। कॉमेक्स पर चांदी 72 डॉलर (लगभग 2.08 लाख रूपये) से नीचे फिसलकर करीब 71.97 डॉलर प्रति औंस तक आ गई। यह हाल के उच्च स्तरों से बड़ी गिरावट है। डॉलर की चाल, वैश्विक अनिश्चितता और साल के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से भी दबाव बढ़ा। दूसरे कीमती धातु जैसे सोना और प्लैटिनम में भी इसी दौरान कमजोरी देखी गई।

