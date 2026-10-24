चांदी में इस साल की शुरुआत से 50 फीसदी की गिरावट आई है

10 महीने बाद चांदी की कीमत 2 लाख रुपये से नीचे गिरी, सोने में भी गिरावट

क्या है खबर?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें दिसंबर, 2025 के बाद पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई हैं। लगातार बिकवाली के कारण इस साल में चांदी की सारी बढ़त खत्म हो गई। शुक्रवार को एक सत्र में लगभग 6,800 रुपये की गिरावट के साथ इसका भाव 1.92 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, महंगाई की चिंताओं और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सख्त होने की उम्मीदों से यह गिरावट आई।