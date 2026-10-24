10 महीने बाद चांदी की कीमत 2 लाख रुपये से नीचे गिरी, सोने में भी गिरावट
क्या है खबर?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें दिसंबर, 2025 के बाद पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गई हैं। लगातार बिकवाली के कारण इस साल में चांदी की सारी बढ़त खत्म हो गई। शुक्रवार को एक सत्र में लगभग 6,800 रुपये की गिरावट के साथ इसका भाव 1.92 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, महंगाई की चिंताओं और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सख्त होने की उम्मीदों से यह गिरावट आई।
गिरावट
जनवरी के भाव से 50 फीसदी की गिरावट
चांदी अपने अगस्त के 2.48 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर से 22.5 फीसदी नीचे आ गई है, और जनवरी के 4.2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 50 फीसदी से अधिक की गिरावट आई।
10 कारोबारी सत्रों में कीमत में 14 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे बाजार के आंकड़ों में बताए गए आधार स्तर से 32,955 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गए हैं।
अक्टूबर में ही 6.38 फीसदी की गिरावट आई।
निवेश
चांदी में निवेश को लेकर क्या है संभावना?
सोने की कीमत 0.29 फीसदी गिरकर 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई।
निवेशकों के लिए कीमतों में आई भारी गिरावट चांदी को कम दाम पर परखने का मौका दे सकती है, लेकिन इसमें और गिरावट आने का जोखिम भी बना हुआ है।
कच्चे तेल की चाल, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की उम्मीदें यह तय करने में अहम होंगी कि चांदी तकनीकी सपोर्ट के पास स्थिर होती है या इसमें और गिरावट आती है।