निवेश के लिए एक या कई इंवेस्टमेंट ऐप का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं

निवेश के लिए एक या कई इंवेस्टमेंट ऐप का करें इस्तेमाल? जानिए कैसे करें चुनाव

क्या है खबर?

किसी भी निवेशक का फोन देखने पर आपको उसमें कम से कम एक इंवेस्टमेंट ऐप जरूर मिल जाएगा। कुछ लोग एक ही प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खरीदते हैं। दूसरी तरफ, कुछ लोगों के अकाउंट अलग-अलग बैंकों, ब्रोकरेज और वेल्थ मैनेजमेंट ऐप्स में फैले होते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने नए ऑफर आने पर उनमें साइन-अप कर लिया। आइए जानते हैं निवेश के लिए एक या कई ऐप्स रखना सही रहता है।