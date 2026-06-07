सेवानिवृत्ति के बाद क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं? जानिए कैसे लें निर्णय 

जोखिम

सेवानिवृत्त लोगों के लिए क्या हैं इसके जोखिम?

क्रेडिट कार्ड से फायदों के साथ जोखिम भी जुड़े हैं। समय पर पूरा भुगतान न किया जाए तो ऊंचा ब्याज लगता है और कर्ज बढ़ सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद आय कम होने से यह बोझ बन सकता है। जानकारों के अनुसार, छिपे चार्ज, वार्षिक फीस और लेट पेमेंट पेनाल्टी समस्या पैदा करते हैं। वृद्ध लोग फ्रॉड और फिशिंग का आसान शिकार हो सकते हैं। खर्च करने की आदत से बजट बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।