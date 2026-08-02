PPF मैच्योर होने के बाद आपके सामने कई विकल्प होते हैं

क्या PPF मैच्योर होने के बाद पूरा पैसा निकालें या जारी रखें?

क्या है खबर?

कई पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेशक 15 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होते ही उसमें जमा पैसे निकालने की तैयारी कर लेते हैं। हालांकि, अकाउंट को तुरंत बंद करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आपके लक्ष्यों के आधार पर PPF को जारी रखना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। PPF स्कीम के तहत अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं मैच्योरिटी के बाद PPF अकाउंट के लिए कौन-सा विकल्प चुनना सही रहेगा।