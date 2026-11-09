एलिस हुआंग के साथ प्रेम संबंध को लेकर एनवीडिया CEO विवादों में घिर गए हैं

शॉर्ट सेलर ने पहले ही बता दिया जेंसेन-एलिस के बीच संबंध, अब हो गया खुलासा

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने विवाहेतर संबंधों को स्वीकार कर लिया है। कथित और पर उनके चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ प्रेम संबंधों की बात सामने आई है। यह मामला अब उजागर हुआ, लेकिन एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने कुछ महीने पहले ही जेंसेन-एलिस के बीच कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगा लिया था। मई में कल्पर रिसर्च ने 'एनवीडिया: द चाइना प्रॉब्लम' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में इसके संकेत दे दिए थे।