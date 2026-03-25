शेयर बाजार में 1,700 अंक चढ़ा सेंसेक्स, क्या है इस तेजी की वजह?

शेयर बाजार में 1,700 अंक चढ़ा सेंसेक्स, क्या है इस तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (25 मार्च) लगातार दूसरे दिन बड़ी बढत देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद आज सेंसेक्स में 1,700 अंकों तक की बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स लगभग 1,700 अंक बढ़कर 75,736 के पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 500 अंक बढ़कर 23,435 के दिन के हाई पर पहुंच गया। बाजार में आज तेजी से निवेशकों को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।
बढ़ा भरोसा
तनाव कम होने से बढ़ा भरोसा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होने की खबरों से बाजार को बड़ा सहारा मिला है। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे वैश्विक माहौल थोड़ा स्थिर हुआ है और डर कम हुआ है। इसी वजह से बाजार में खरीदारी बढ़ी है। निवेशक अब पहले से ज्यादा भरोसे के साथ पैसा लगा रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और माहौल सकारात्मक बना हुआ है।
तेल
तेल कीमतों में गिरावट से राहत
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट भी बाजार के लिए अच्छी खबर बनी है। ब्रेंट क्रूड करीब 5 प्रतिशत गिरकर 93 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है। तेल सस्ता होने से भारत का इंपोर्ट बिल कम होता है, जिससे आर्थिक दबाव घटता है। इससे महंगाई पर भी असर कम पड़ता है। इन वजहों से निवेशकों का रुझान शेयर बाजार की तरफ बढ़ा है और उन्होंने तेजी से खरीदारी शुरू की है।
असर
डॉलर और यील्ड में गिरावट का असर
डॉलर इंडेक्स करीब 0.40 प्रतिशत गिरकर 99 के आसपास पहुंच गया है, जबकि 10 साल का अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.3 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। इन बदलावों से विदेशी निवेश भारत जैसे बाजारों में आ सकता है। इससे बाजार को मजबूती मिलती है। साथ ही उतार-चढ़ाव कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। इन सभी कारणों से बाजार में तेजी बनी हुई है और आगे भी सकारात्मक रुख रहने की उम्मीद जताई जा रही है।