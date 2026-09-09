शेयर बाजार में सेंसेक्स 650 अंक टूटा

शेयर बाजार में सेंसेक्स 650 अंक टूटा, आज क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:09 pm Sep 09, 202602:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (9 सितंबर) सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ घंटे बाद सेंसेक्स 650 अंक टूटकर 74,923 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 भी करीब 1 प्रतिशत गिरकर 23,467 के निचले स्तर पर आ गया। दोनों प्रमुख सूचकांकों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में दबाव बना हुआ है। पिछले तीन सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी 50 करीब 2 प्रतिशत तक कमजोर हुए हैं।