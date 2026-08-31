शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक टूटा

शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:51 pm Aug 31, 202612:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (31 अगस्त) सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की गिरावट आ गई। सुबह 10:40 बजे सेंसेक्स 491 अंकों की गिरावट के साथ 76,772 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 178 अंक टूटकर 23,997 पर पहुंच गया था। इस गिरावट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है।