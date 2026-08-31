शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (31 अगस्त) सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की गिरावट आ गई। सुबह 10:40 बजे सेंसेक्स 491 अंकों की गिरावट के साथ 76,772 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 178 अंक टूटकर 23,997 पर पहुंच गया था। इस गिरावट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है।
कच्चा तेल
कच्चा तेल 90 डॉलर के पार पहुंचा
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है।
तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.33 प्रतिशत बढ़कर 90.19 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। महंगा तेल भारत के लिए चिंता बढ़ाता है, क्योंकि भारत बड़ा हिस्सा आयात करता है।
इसके अलावा, सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दर बढ़ाने की आशंका बाजार पर असर डाल रही है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर से निवेशकों की चिंता बढ़ी है।
रुपया
रुपया हुआ कमजोर
शेयर बाजार पर रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का भी दबाव है।
सोमवार सुबह रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इससे आयात महंगा होने की चिंता बढ़ती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को भारतीय शेयरों से 5,039.80 करोड़ रुपये निकाले।
एशियाई बाजारों में भी कमजोरी रही। निक्केई 225, कोस्पी, शंघाई का SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में कारोबार कर रहे थे।
अन्य
IT शेयरों में भी बिकवाली
आज डर और अनिश्चितता बढ़ने का संकेत इंडिया VIX में भी दिख रहा है।
सोमवार को यह 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 11.26 पर पहुंच गया। इसके अलावा, MSCI इंडेक्स में होने वाले बदलाव से उतार-चढ़ाव की आशंका रही। IT शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है।
पिछले कारोबारी सत्र में IT सूचकांक करीब 3.5 प्रतिशत चढ़ा था, लेकिन सोमवार सुबह इसमें करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जिससे बाजार की कमजोरी बढ़ गई।