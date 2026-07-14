शेयर बाजार में सुबह 500 अंक लुढ़का सेंसेक्स

शेयर बाजार में सुबह 500 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है इस गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:08 pm Jul 14, 202612:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (14 जुलाई) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सुबह 11:20 के आसपास सेंसेक्स 312 अंकों की गिरावट के साथ 77,304 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 80 अंक टूटकर 24,130 पर था। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी और वित्तीय शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया।