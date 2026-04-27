शेयर बाजार में 600 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (27 अप्रैल) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 600 अंकों से अधिक का उछाल दर्ज हुआ। सुबह 10:00 बजे सेंसेक्स 586 अंक बढ़कर 77,250.75 पर था, जबकि निफ्टी 176.55 अंक उछलकर 24,074.50 पर पहुंच गया। निवेशकों का भरोसा बढ़ा हुआ दिखा और शुरुआती कारोबार में खरीदारी का माहौल बना रहा, जिससे बाजार में मजबूती नजर आई।

#1 जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से राहत बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह वेस्ट एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की खबरों से निवेशकों को राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत के संकेत मिले हैं और हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं। इस सकारात्मक माहौल ने बाजार को सपोर्ट दिया है और निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई है, जिससे शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है और कारोबार के दौरान माहौल काफी मजबूत बना रहा।

#2 ग्लोबल बाजारों से मिला सपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी भारतीय बाजार को आज मजबूती मिली है। एशियाई बाजारों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर सूचकांक बढ़त में रहे। टेक सेक्टर में खरीदारी बढ़ने से ग्लोबल संकेत मजबूत हुए हैं। इन सकारात्मक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में तेजी बनी रही और निवेश गतिविधियां सक्रिय बनी हुई है।

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