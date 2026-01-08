शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक टूटा, क्या है इस गिरावट की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। दोपहर लगभग 12:10 बजे सेंसेक्स 713.82 अंक गिरकर 84,247.32 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 251.10 अंक टूटकर 25,889.65 के स्तर पर फिसल गया। बाजार में चौथे लगातार सत्र में गिरावट देखी जा रही है, जिससे माहौल कमजोर बना हुआ है।

#1 विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। बीते कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के शेयर बेच दिए। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक हजारों करोड़ रुपये निकाल चुके हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा काफी कमजोर पड़ा है। जब विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली करते हैं, तो बाजार पर दबाव बढ़ता है और गिरावट तेज हो जाती है।

#2 ग्लोबल संकेत और कच्चे तेल की मार आज बाजार को अंतरराष्ट्रीय संकेतों से भी सहारा नहीं मिला है। एशियाई बाजारों में जापान और हांगकांग के प्रमुख सूचकांक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार भी पिछले सत्र में कमजोर बंद हुए थे। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ाई। भारत अपनी ज्यादातर तेल जरूरतें आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है।

