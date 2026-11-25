शैडोफैक्स ने वीफास्ट का अधिग्रहण किया है

शैडोफैक्स ने 23 करोड़ रुपये में किया वीफास्ट का अधिग्रहण, जानिए क्या है मकसद

क्या है खबर?

लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने 23.3 करोड़ रुपये में वीफास्ट (बोर्जो इंडिया) का अधिग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने शहर के भीतर सामान पहुंचाने वाले 'ऑन-डिमांड' बाजार में कदम रखा है क्योंकि वह अपने हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स कारोबार का विस्तार करना चाहती है। कंपनी ने बताया कि इस अधिग्रहण से शैडोफैक्स छोटे और मध्यम व्यवसायों (SMEs) और व्यक्तिगत ग्राहकों को शहर के भीतर डिलीवरी की सुविधा दे सकेगी। इससे उसके कामकाज में एक नया सेगमेंट जुड़ जाएगा।