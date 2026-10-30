नवंबर में बदलेंगे पैसों से जुड़े कई नियम

नवंबर में बदलेंगे पैसों से जुड़े कई नियम, जान लें जरूरी तारीखें

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:41 pm Oct 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

नवंबर का महीना शुरू होते ही आम लोगों के लिए पैसों से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे। इनका असर बुजुर्गों की पेंशन से लेकर टैक्स भरने और निवेश करने वालों तक पर पड़ेगा। कुछ जरूरी कामों को पूरा करने के लिए इस महीने आखिरी तारीख भी तय है। इसके अलावा, GST के नियमों में बदलाव होगा। वहीं, बैंक FD की ब्याज दरें बदल सकते हैं और गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को पैसा निकालने का मौका मिलेगा।