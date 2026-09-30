FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी पर की कार्रवाई

सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का खाद्य लाइसेंस निलंबित, जांच में मिलीं कॉकरोच और मक्खियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:40 pm Sep 30, 202606:40 pm

क्या है खबर?

खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच के दौरान दिल्ली के रोहिणी में स्थित सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी परिसर में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं। इसके बाद नियामक ने कंपनी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निरीक्षण में सफाई और परिसर की व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन नहीं मिला।