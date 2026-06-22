UPI के जरिए भुगतान करना बेहद आसान हो गया है

गलती से UPI से ज्यादा पैसे भेज दिए? जानिए उन्हें वापस पाने का तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 pm Jun 22, 202609:49 pm

क्या है खबर?

आज के समय में UPI के जरिए भुगतान करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लोग गलत रकम भेज देते हैं या किसी को जरूरत से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। चूंकि UPI भुगतान तुरंत पूरा हो जाता है, इसलिए गलती का पता बाद में चलता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय रहते सही कदम उठाते हैं, तो अतिरिक्त रकम वापस मिलने की संभावना रहती है।