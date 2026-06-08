सेंसोडाइन बनाने वाली कंपनी हेलियॉन भारत में लगाएगी 2,000 करोड़ रुपये की नई फैक्ट्री
क्या है खबर?
सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी हेलियॉन ने भारत में 17.5 करोड़ पाउंड (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) निवेश करने की योजना बनाई है। मिंट के अनुसार, इस निवेश का उपयोग मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री बनाने के लिए किया जाएगा। कंपनी का यह कदम भारतीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया गया है। कंपनी कई उत्पादों के उत्पादन के लिए बाहरी निर्माताओं पर निर्भर रही है, लेकिन अब वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
जगह
पीथमपुर में बनेगी नई उत्पादन इकाई
कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित पीथमपुर में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, इस निवेश के लिए जरूरी धनराशि आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाएगी। नई यूनिट शुरू होने के बाद उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है।
बाजार
भारत बना कंपनी का अहम बाजार
हेलियॉन का कहना है कि भारत उसके लिए ओरल केयर क्षेत्र का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। कंपनी की ओरल हेल्थ श्रेणी में मजबूत हिस्सेदारी है और सेंसोडाइन की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी के अनुसार, भारत उसके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल है। यही वजह है कि यहां लंबे समय के लिए विस्तार की योजनाएं बनाई जा रही हैं और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
रिसर्च
रिसर्च और नए उत्पादों पर रहेगा फोकस
कंपनी भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों में भी निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, ग्राहकों को जागरूक करने के लिए प्रचार और विज्ञापन पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा। कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार नए उत्पाद पेश करने की संभावनाओं पर काम कर रही है। उसका मानना है कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे भविष्य में कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं।