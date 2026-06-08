हेलियॉन भारत में लगाएगी 2,000 करोड़ रुपये की नई फैक्ट्री

सेंसोडाइन बनाने वाली कंपनी हेलियॉन भारत में लगाएगी 2,000 करोड़ रुपये की नई फैक्ट्री

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:08 pm Jun 08, 202603:08 pm

क्या है खबर?

सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी हेलियॉन ने भारत में 17.5 करोड़ पाउंड (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) निवेश करने की योजना बनाई है। मिंट के अनुसार, इस निवेश का उपयोग मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री बनाने के लिए किया जाएगा। कंपनी का यह कदम भारतीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया गया है। कंपनी कई उत्पादों के उत्पादन के लिए बाहरी निर्माताओं पर निर्भर रही है, लेकिन अब वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है।