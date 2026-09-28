शेयर बाजार में सेंसेक्स 900 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (28 सितंबर) सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सुबह 12:00 बजे के करीब सेंसेक्स 935 अंकों की गिरावट के साथ 72,960 पर था। वहीं, निफ्टी 307 अंक टूटकर 22,834 पर कारोबार कर रहा था। बाजार में बिकवाली बढ़ने से कई बड़े शेयरों पर दबाव बना हुआ था।
तेल
कच्चे तेल की बढ़ती कीमत
बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में रुकावट के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड करीब 106.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है।
ऐसे में तेल महंगा होने पर देश का आयात खर्च बढ़ सकता है और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।
तनाव
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से भी शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से दिए गए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल के साथ विवाद खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति है।
दोनों देशों के बीच स्थिति साफ नहीं होने से निवेशकों में चिंता बढ़ी है और बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है।
निवेश
विदेशी निवेशकों की बिकवाली
बाजार में गिरावट की एक और वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली मानी जा रही है।
सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ी रकम निकाली है। इसका असर खासकर बड़े कंपनियों के शेयरों पर दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती से भी भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। इन सभी वजहों से निवेशक फिलहाल शेयर खरीदने के बजाय बिकवाली को प्राथमिकता दे रहे हैं।