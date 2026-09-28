शेयर बाजार में सेंसेक्स 900 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में रुकावट के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड करीब 106.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है।

ऐसे में तेल महंगा होने पर देश का आयात खर्च बढ़ सकता है और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।