शेयर बाजार में सुबह-सुबह 900 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है जोरदार तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (25 मई) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सुबह 09:30 सेंसेक्स 875.35 अंक बढ़कर 76,290.70 पर था, जबकि निफ्टी 261.50 अंक बढ़कर 23,980.80 पर पहुंच गया। कारोबार की शुरुआत में ही निवेशकों की खरीदारी बढ़ी हुई दिखी। बाजार में यह तेजी ऐसे समय आई है जब दुनियाभर में कई बड़े आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनी हुई है।

#1 ईरान से जुड़ी चिंता कम होने का असर बाजार में तेजी की बड़ी वजह ईरान को लेकर कम होती चिंता मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ने से तनाव थोड़ा कम हुआ है। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। लंबे समय से जारी तनाव की वजह से बाजार दबाव में था। अब बातचीत आगे बढ़ने की खबर आने के बाद निवेशकों ने राहत महसूस की। इसी वजह से शेयर बाजार में खरीदारी तेज हुई और बाजार हरे निशान में पहुंच गया।

#2 कच्चे तेल में गिरावट से बाजार को राहत तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी बाजार को सहारा दिया है। कच्चा तेल दो हफ्ते से ज्यादा समय बाद 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। तेल सस्ता होने से खर्च का दबाव कम हो सकता है। यही वजह रही कि कई सेक्टरों में निवेशकों ने तेजी से खरीदारी की और बाजार को मजबूत बढ़त मिलती दिखी।

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