सेंसेक्स में 1,550 अंकों की गिरावट, निवेशकों को लगा 8 लाख करोड़ रुपये का झटका

नुकसान

कंपनियों के पूंजीकरण में आई गिरावट

शेयर बाजार में आए इस भूचाल के कारण निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही मिनटों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की कमी आ गई। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण शुक्रवार के 429 लाख करोड़ रुपये से घटकर आज 421 लाख करोड़ रुपये रह गया है। शुक्रवार की अच्छी बढ़त के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर कंपनियों के पूंजीकरण पर पड़ रहा है।