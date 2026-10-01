सेंसेक्स-निफ्टी में भारी गिरावट, निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान; क्यों गिरा बाजार?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:40 pm Oct 01, 202602:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (1 अक्टूबर) भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। आज दोपहर 2:00 के करीब सेंसेक्स 1,008 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 71,471 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो यह 339 अंक टूटकर 22,280 पर था। बाजार में ऑटो, मेटल, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है।