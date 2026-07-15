केंद्र ने सेमीकॉन 2.0 मिशन को दी मंजूरी

1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी, भारत में बढ़ेगा चिप निर्माण

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:02 pm Jul 15, 202604:02 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने आज (15 जुलाई) 1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर यानी चिप डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देना है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कार्यक्रम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाना और बढ़ती घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए मजबूत आधार तैयार करना है।