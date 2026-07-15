1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी, भारत में बढ़ेगा चिप निर्माण
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने आज (15 जुलाई) 1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर यानी चिप डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देना है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कार्यक्रम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाना और बढ़ती घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए मजबूत आधार तैयार करना है।
मिशन
क्या है सेमीकॉन 2.0 मिशन?
सेमीकॉन 2.0 सरकार की नई योजना है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए शुरू की गई है।
इसके तहत चिप डिजाइन, चिप निर्माण, पैकेजिंग, टेस्टिंग, रिसर्च और नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़ी कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इससे भारत में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होगा और नए निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे घरेलू उत्पादन क्षमता में भी लगातार बढ़ोतरी होगी।
योजना
क्यों जरूरी है यह योजना?
सेमीकंडक्टर चिप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कार, मेडिकल उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क, डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
अभी भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। नई योजना का उद्देश्य इस आयात पर निर्भरता कम करना और देश में ही चिप निर्माण बढ़ाना है।
इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। साथ ही विदेशी कंपनियों का निवेश भी बढ़ने की संभावना है।
लाभ
मोबाइल निर्माण को भी मिलेगा बढ़ावा
सेमीकॉन 2.0 के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन निर्माण योजना को भी मंजूरी दी है।
यह फैसला करीब 2.19 लाख करोड़ रुपये के सात बड़े विकास प्रस्तावों का हिस्सा है। इनमें रेलवे, बुनियादी ढांचा और उर्वरक क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से भारत का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा और वैश्विक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे देश में बड़े पैमाने पर नए रोजगार भी सृजित होंगे।