SEBI मिथोस से जुड़े जोखिमों को लेकर सलाह जारी करेगी

SEBI मिथोस जैसे AI मॉडल्स से जुड़े जोखिमों को लेकर जारी करेगी सलाह

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जल्द ही एंथ्रोपिक के मिथोस और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संबंध में एक सलाह जारी करेगा। IMC कैपिटल मार्केट्स सम्मेलन में बोलते हुए SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा कि नियामक AI से संबंधित खतरों पर हितधारकों के साथ संपर्क में है। सलाह में बताया जाएगा कि उन्हें संभावित कमजोरियों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और दूर करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।