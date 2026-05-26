SEBI डेट मार्केट में लाना चाहती है शेयर बाजार जैसे नियम बिज़नेस May 26, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के लिए भी वही खुलासे के नियम होने चाहिए, जो शेयरों के लिए होते हैं।

इसका मुख्य लक्ष्य कॉर्पोरेट डेट मार्केट में ज्यादा पारदर्शिता लाना और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाना है, क्योंकि यह बाजार अभी शेयर बाजार जितना विकसित नहीं है।

अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने बताया कि SEBI डेट मार्केट में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के लिए भी शेयरों जैसे ही खुलासे के नियमों पर विचार कर रही है।