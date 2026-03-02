SEBI ने सोशल मीडिया से निवेश की भ्रामक पोस्ट हटा रही है

SEBI ने 1.2 लाख से अधिक भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट हटाई, AI से लगाया पता

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपंजीकृत फाइन इंफ्लुएंसर्स की 1.2 लाख से अधिक भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया है। इनमें प्रभावशाली लोगों के नाम से निवेश की भ्रामक सलाह दी जा रही थी। नियामक की ओर से डिजिटल क्षेत्र में उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उपयोग कर रहा है। SEBI का कहना है कि ऑनलाइन भ्रामक सलाहों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।