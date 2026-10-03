SEBI दूसरे सर्विलांस सिस्टम पर कर रहा काम, जानिए क्या है इसका मकसद

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) सूचीबद्ध कंपनियों में बुरे तत्वों की पहचान करने के लिए एक दूसरे सर्विलांस सिस्टम पर काम कर रहा है। इसका मकसद आखिरकार ऐसी कंपनियों को डीलिस्ट करना है। SEBI के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश वार्ष्णेय ने एक कार्यक्रम में कहा कि नियामक ऐसे छोटे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की पहचान करने पर भी काम कर रहा है, जो कैपिटल मार्केट के लिए सही नहीं हो सकते और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो सकता है।