SEBI की निवेशकों के लिए MTF मार्जिन घटाने की तैयार, ट्रेडिंग होगी सस्ती

प्रस्तावित नकद MTF मार्जिन VaR+3xELM

अभी MTF ट्रेड के लिए मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर, कोई नकद पैसे से ट्रेड करता है तो फिलहाल उसे वैल्यू एट रिस्क (VaR) के साथ 5 गुना एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (ELM) देना पड़ता है।

नए प्रस्ताव के बाद यह मार्जिन घटकर VaR के साथ 3 गुना ELM हो जाएगा, जिससे यह दूसरे MTF नियमों के साथ अधिक मेल खाएगा।

SEBI यह भी चाहता है कि शुरुआती पे-इन क्रेडिट्स को कोलैटरल के तौर पर स्वीकार किया जाए और ब्रोकरों के कैपिटल के इस्तेमाल पर और सख्ती बरती जाए, ताकि बाजार में सुरक्षा बनी रहे।

MTF बाजार में इन दिनों काफी उछाल देखा जा रहा है। पिछले साल की तुलना में यह 60 फीसदी बढ़ गया है और अप्रैल, 2026 तक 1,140 अरब रुपये के आंकड़े को छू चुका है। इन बदलावों से निवेशक समझदारी से ट्रेड कर पाएंगे और उनका जोखिम भी कम होगा।