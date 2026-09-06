SBI की लगभग 12,000 भर्तियां करने की योजना, ब्रांच की संख्या में भी होगा इजाफा

वित्त वर्ष 2026 के लिए SBI की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने 2025-26 के दौरान 25,633 लोगों को भर्ती किया। इसमें 4,640 अधिकारी, 19,340 सहायक और 1,653 अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी शामिल थे।

मार्च, 2026 तक 2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ SBI भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बना हुआ है।

बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। हर साल ब्रांच की संख्या में लगभग 200-250 की बढ़ोतरी होगी।