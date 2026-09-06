SBI की लगभग 12,000 भर्तियां करने की योजना, ब्रांच की संख्या में भी होगा इजाफा
क्या है खबर?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू वित्त वर्ष में 12,000 तक कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह बैंक के बड़े विस्तार का हिस्सा है, जिसके तहत यह अपने नेटवर्क में लगभग 200-250 शाखाएं भी जोड़ेगा। देश की सबसे बड़ी बैंक के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा कि बैंक को उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 के दौरान अपने क्लर्क और ऑफिसर कैडर में 11,000 से 12,000 लोगों को नौकरी पर रखेगा।
बदलाव
कम-ज्यादा हो सकती है नौकरियों की संख्या
कर्मचारियों के रिटायर होने और बैंक की नई स्टाफिंग जरूरतों के आधार पर भर्ती की अंतिम संख्या बदल सकती है।
हालांकि, सेट्टी ने PTI को बताया, "SBI को उम्मीद है कि साल के आखिर तक लगभग 12,000 भर्तियां हो जाएंगी।"
भर्ती की योजना पिछले साल की तुलना में कम है, जब SBI ने 1,500 तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। सेट्टी के अनुसार, इस साल IT में इतने लोगों की जरूरत नहीं है।
ब्रांच
हर साल 250 तक बढ़ सकती हैं ब्रांच
वित्त वर्ष 2026 के लिए SBI की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने 2025-26 के दौरान 25,633 लोगों को भर्ती किया। इसमें 4,640 अधिकारी, 19,340 सहायक और 1,653 अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी शामिल थे।
मार्च, 2026 तक 2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ SBI भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बना हुआ है।
बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। हर साल ब्रांच की संख्या में लगभग 200-250 की बढ़ोतरी होगी।