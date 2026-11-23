चुने गए चीफ AI ऑफिसर को बैंक में AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों की अगुवाई करनी होगी।

उन्हें जेनरेटिव AI और एजेंटिक AI पर आधारित व्यवस्था तैयार करने, अलग-अलग विभागों में तकनीक लागू करने और उसके प्रदर्शन की निगरानी की जिम्मेदारी मिलेगी।

अन्य पदों के लिए भी संबंधित क्षेत्र में 8 से 10 साल का अनुभव जरूरी है। सभी नियुक्तियां 3 साल के लिए होंगी, जिन्हें बैंक अपनी जरूरत के अनुसार 2 साल तक बढ़ा सकता है।