भारतीय स्टेट बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है

SBI और इसकी सहायक कंपनी NSE में बेचेंगी एक फीसदी हिस्सेदारी, अध्यक्ष ने दी जानकारी

क्या है खबर?

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और उसकी सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड मिलकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में अपनी एक प्रतिशत तक हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रहे हैं। यह NSE के प्रस्तावित 30,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए किया जाएगा। फिलहाल NSE में SBI की 3.23 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में SBI कैपिटल मार्केट्स की 4.33 फीसदी हिस्सेदारी है।