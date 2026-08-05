55 अरब डॉलर में बिकी गेमिंग कंपनी EA

EA पर सऊदी अरब का कब्जा, 5,300 अरब रुपये में बिकी दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:59 am Aug 05, 202608:59 am

क्या है खबर?

दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनियों में शामिल इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) अब नए मालिकों के हाथ में चली गई है। कंपनी की 55 अरब डॉलर (लगभग 5,300 अरब रुपये) में बिक्री खरीदारों के एक समूह को पूरी हो गई है, जिसमें सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) भी शामिल है। EA, EA FC, द सिम्स और मास इफेक्ट जैसे लोकप्रिय गेम बनाने के लिए जानी जाती है। अब कंपनी शेयर बाजार से हटकर निजी कंपनी के रूप में काम करेगी।