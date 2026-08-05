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EA पर सऊदी अरब का कब्जा, 5,300 अरब रुपये में बिकी दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनी
55 अरब डॉलर में बिकी गेमिंग कंपनी EA

EA पर सऊदी अरब का कब्जा, 5,300 अरब रुपये में बिकी दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 05, 2026
08:59 am
क्या है खबर?

दुनिया की बड़ी गेमिंग कंपनियों में शामिल इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) अब नए मालिकों के हाथ में चली गई है। कंपनी की 55 अरब डॉलर (लगभग 5,300 अरब रुपये) में बिक्री खरीदारों के एक समूह को पूरी हो गई है, जिसमें सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) भी शामिल है। EA, EA FC, द सिम्स और मास इफेक्ट जैसे लोकप्रिय गेम बनाने के लिए जानी जाती है। अब कंपनी शेयर बाजार से हटकर निजी कंपनी के रूप में काम करेगी।

डील

इतिहास की सबसे बड़ी खरीद में शामिल डील

इस सौदे को इतिहास के सबसे बड़े लेवरेज्ड बायआउट में से एक माना जा रहा है।

इसका बड़ा हिस्सा उधार लेकर पूरा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस खरीद को पूरा करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने निवेश बैंक जेपी मॉर्गन से करीब 20 अरब डॉलर का कर्ज लिया है।

भविष्य में इस कर्ज का असर कंपनी के खर्च, कामकाज, कारोबारी फैसलों और वित्तीय प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है।

आशंका

छंटनी और गेम्स में बदलाव की आशंका

इस डील के बाद कई विश्लेषकों और गेम प्रेमियों ने चिंता जताई है।

उनका मानना है कि बढ़ते कर्ज का बोझ कम करने के लिए कंपनी कर्मचारियों की छंटनी, खर्च में कटौती और गेम से कमाई बढ़ाने के नए तरीके अपना सकती है।

कुछ लोगों को यह भी डर है कि भविष्य में गेम की कहानियों, पात्रों, संवेदनशील विषयों और रचनात्मक फैसलों पर नए मालिकों का प्रभाव पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल सकता है।

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रणनीति

सऊदी अरब के लिए क्यों है यह सौदा खास?

विशेषज्ञों के अनुसार, सऊदी अरब के लिए यह सिर्फ आर्थिक निवेश नहीं बल्कि दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी है।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने फुटबॉल क्लबों, ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं और कई बड़े खेल आयोजनों में भारी निवेश किया है।

EA के पास दुनिया भर में करोड़ों खिलाड़ी, सैकड़ों गेमिंग समुदाय और कई लोकप्रिय गेम फ्रेंचाइजी हैं, जिससे उसकी वैश्विक पहुंच और भी मजबूत मानी जाती है।

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अन्य

गेमिंग उद्योग पर रहेगी दुनिया की नजर

इस सौदे के बाद EA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंड्रयू विल्सन अपने पद पर बने रहेंगे और कंपनी के भविष्य की रणनीति पर काम करेंगे।

वहीं, इस खरीद को लेकर मानवाधिकार और रचनात्मक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी बहस तेज हो गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह साफ होगा कि नए मालिक कंपनी की नीतियों, गेम डेवलपमेंट, खिलाड़ियों के अनुभव और भविष्य की कारोबारी रणनीतियों में किस तरह के बदलाव करते हैं।

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