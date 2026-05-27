सैमसंग की बोनस घोषणा से टली कर्मचारियों की हड़ताल, शेयर 6 फीसदी उछले

सबसे ज्यादा मेमोरी चिप डिवीजन को मिला फायदा

मेमोरी चिप डिवीजन के कर्मचारियों को बड़ा बोनस मिला है, कुछ को तो 4.16 लाख डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये) तक मिले हैं। यह उनके डिवीजन को हुए भारी मुनाफे के कारण संभव हो पाया है।

अन्य चिप कर्मचारियों को तुलनात्मक रूप से कम बोनस मिला है, जबकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के कर्मचारियों को इससे भी काफी कम बोनस मिला है।

इसके अलावा, सभी चिप कर्मचारियों को उनके सालाना वेतन का आधा हिस्सा नकद बोनस के तौर पर भी दिया जाता है। अगर, सैमसंग साल 2026 से 2028 के बीच अपने मुनाफे के बड़े लक्ष्यों को पूरा करता है तो कर्मचारियों को विशेष स्टॉक रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। निवेशकों को यह घोषणा रास आई। इसके बाद सैमसंग के शेयर की कीमत में 6 फीसदी का उछाल आया है।