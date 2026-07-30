AI चिप कारोबार से सैमसंग की बंपर कमाई, 250 गुना बढ़ा सेमीकंडक्टर मुनाफा

कंपनी के सेमीकंडक्टर कारोबार ने दूसरी तिमाही में 89.2 लाख करोड़ वॉन (लगभग 6 लाख करोड़ रुपये) का परिचालन लाभ दर्ज किया, जबकि कुल राजस्व बढ़कर 171.5 लाख करोड़ वॉन (लगभग 11 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया।

सैमसंग का कहना है कि आने वाले महीनों में भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर से जुड़ी मांग मजबूत बनी रहेगी।

इससे कंपनी के चिप कारोबार को लगातार फायदा मिलने की उम्मीद है और बाजार में इसकी स्थिति भी मजबूत बनी रह सकती है।