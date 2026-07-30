AI चिप कारोबार से सैमसंग की बंपर कमाई, 250 गुना बढ़ा सेमीकंडक्टर मुनाफा
क्या है खबर?
दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस साल की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड कमाई दर्ज की है। कंपनी के सेमीकंडक्टर कारोबार का परिचालन मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 250 गुना से ज्यादा बढ़ा है। शानदार नतीजों के बाद सैमसंग ने कहा कि इस साल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप की मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि बाजार में सप्लाई सीमित रहने से इसकी मांग लगातार बनी रहेगी।
मुनाफा
सेमीकंडक्टर कारोबार से हुआ बड़ा मुनाफा
कंपनी के सेमीकंडक्टर कारोबार ने दूसरी तिमाही में 89.2 लाख करोड़ वॉन (लगभग 6 लाख करोड़ रुपये) का परिचालन लाभ दर्ज किया, जबकि कुल राजस्व बढ़कर 171.5 लाख करोड़ वॉन (लगभग 11 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया।
सैमसंग का कहना है कि आने वाले महीनों में भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर से जुड़ी मांग मजबूत बनी रहेगी।
इससे कंपनी के चिप कारोबार को लगातार फायदा मिलने की उम्मीद है और बाजार में इसकी स्थिति भी मजबूत बनी रह सकती है।
असर
मोबाइल कारोबार पर बढ़ती लागत का असर
सैमसंग के सेमीकंडक्टर कारोबार ने एक तरफ शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर बढ़ती चिप कीमतों का असर कंपनी के मोबाइल कारोबार पर पड़ा है।
दूसरी तिमाही में मोबाइल डिवीजन को 700 अरब वॉन (लगभग 50 अरब रुपये) का नुकसान हुआ। यह पहली बार है जब कंपनी का मोबाइल कारोबार तिमाही आधार पर घाटे में पहुंच गया हो।
इसके बावजूद कंपनी को आने वाले समय में बाजार की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।
मांग
AI तकनीक से बढ़ेगी चिप की मांग
सैमसंग का कहना है कि AI तकनीक का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल मेमोरी चिप की मांग को आगे भी मजबूत बनाए रखेगा।
हालांकि, मोबाइल और पर्सनल कंप्यूटर बाजार में मांग थोड़ी कमजोर रह सकती है, लेकिन AI से जुड़े सर्वर की जरूरत लगातार बढ़ने की संभावना है।
इसी वजह से कंपनी को उम्मीद है कि बाजार में चिप की मांग मजबूत और सप्लाई सीमित बनी रहेगी जिससे आने वाले समय में बेहतर कारोबार की उम्मीद लगातार बनी रहेगी।