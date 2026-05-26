डॉलर के मुकाबले 95.39 पर लुढ़का भारतीय रुपया, RBI की चुनौती बढ़ी

RBI ने किया हस्तक्षेप

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की गिरावट को थामने के लिए डॉलर बेच रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बना हुआ है, जो पिछले 2 सालों में करीब 15 फीसदी तक गिर चुका है।

जब बाजार में डॉलर मजबूत होता है तो निर्यातक उसे बेचने की कोशिश करते हैं, वहीं आयातक भुगतान करते समय डॉलर के भाव गिरने का इंतजार करते हैं।

हालांकि, इन तमाम कोशिशों और स्थानीय बाजार से मिले कुछ समर्थन के बावजूद कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और बढ़ता चालू खाता घाटा रुपये पर लगातार दबाव बनाए हुए है।