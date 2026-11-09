रुपये ने डॉलर के मुकाबले लगाई 28 पैसे की छलांग

डॉलर के मुकाबले रुपया 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

सोमवार (9 नवंबर) को शुरुआती सत्र में भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती सत्र के दौरान रुपया, डॉलर के मुकाबले 93.70 पर कारोबार कर रहा था, जबकि पिछली बार 93.98 पर बंद हुआ था। आगे के संकेत पाने के लिए प्रतिभागी कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश प्रवाह, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।