डॉलर के मुकाबले फिर रिकॉर्ड 96.86 के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, जानिए क्या रही वजह

कारण

इस कारण आई यह गिरावट

रुपये में गिरावट अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में गतिरोध के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने के कारण आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 111 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल के करीब बनी हुई है। इससे वैश्विक मुद्रास्फीति में नए सिरे से उछाल आने की आशंकाएं बढ़ गईं। बढ़ती मुद्रास्फीति के डर से वैश्विक बॉन्ड यील्ड कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे शेयर बाजारों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो गई है।