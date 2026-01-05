क्यों तेल कंपनियों के शेयरों में आया उछाल? रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे
क्या है खबर?
अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए सैन्य हमले के कारण सोमवार (5 जनवरी) को तेल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ते तनाव से इन शेयरों को फायदा हो सकता है। शुरुआती कारोबार में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के शेयर 2 प्रतिशत बढ़कर 246.80 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए और निफ्टी 50 में आज सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में से एक बन गए।
मूल्यांकन
रिलायंस के बाजार मूल्यांकन में हुआ इजाफा
रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर में 1 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया और बढ़कर 1,611.8 रुपये प्रति शेयर के नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इससे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी का बाजार मूल्य 22 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। सोमवार को तेल की कीमतों में मामूली उछाल आया, क्योंकि निवेशक इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या ओपेक सदस्य वेनेजुएला में राजनीतिक उथल-पुथल तेल की आपूर्ति को बाधित करेगी।
अनुमान
तेल की कीमतें गिरने की संभावना
जेफरीज का मनना है कि संभावित अमेरिकी अधिग्रहण से वेनेजुएला के कच्चे तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं, जिससे कीमतें गिर सकती हैं। फर्म ने आगे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रेंट की तुलना में 5-8 डॉलर (करीब 450-700 रुपये) प्रति बैरल की छूट पर कच्चा तेल खरीद सकती है, जिससे मार्जिन में वृद्धि होगी। इसके अलावा ONGC को सैन क्रिस्टोबल फील्ड से लगभग 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,500 करोड़ रुपये) का बकाया लाभांश प्राप्त हो सकता है।