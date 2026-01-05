रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ने से बाजार मूल्यांकन भी बढ़ा है

क्यों तेल कंपनियों के शेयरों में आया उछाल? रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे

क्या है खबर?

अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए सैन्य हमले के कारण सोमवार (5 जनवरी) को तेल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ते तनाव से इन शेयरों को फायदा हो सकता है। शुरुआती कारोबार में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के शेयर 2 प्रतिशत बढ़कर 246.80 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए और निफ्टी 50 में आज सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में से एक बन गए।