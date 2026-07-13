जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 फीसदी हुई, RBI के लक्ष्य से ऊपर निकली

जनवरी के बाद पहली बार हेडलाइन महंगाई दर RBI के 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर चली गई है।

जनवरी में खुदरा महंगाई घटकर 2.74 फीसदी हो गई, लेकिन इसके बाद बढ़कर फरवरी में 3.21 फीसदी, मार्च में 3.40 फीसदी, अप्रैल में 3.48 फीसदी और मई में 3.93 फीसदी हो गई।

खर्च की मुख्य श्रेणियों में जून में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 5.05 फीसदी, ट्रांसपोर्ट की महंगाई 4.31 फीसदी, शिक्षा सेवाओं की महंगाई 3.34 फीसदी हो गई।