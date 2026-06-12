मई में खुदरा दर 3.93 प्रतिशत पर पहुंची, खाने-पीने की चीजें और ईंधन हुए महंगे

दबाव

खाद्य पदार्थों की कीमतों ने बढ़ाया दबाव

मई महीने में खाद्य महंगाई लगातार बढ़ती रही। खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर अप्रैल के 4.20 प्रतिशत से बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब है कि सब्जियों, अनाज और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिली है। पिछले साल खाद्य महंगाई अपेक्षाकृत कम रही थी, लेकिन अब इसमें फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है।